ХАМАС получило приглашение на заседание Палестинского центрального совета

ГАЗА, 4 янв — РИА Новости. Палестинское исламистское движение ХАМАС получило официальное приглашение на заседание Палестинского центрального совета (ПЦС) в Рамалле, заявил РИА Новости член политического бюро движения Хоссам Бадран.

"Движение ХАМАС получило официальное приглашение председателя Палестинского национального совета Салима Зануна принять участие в 28-м очередном заседании Палестинского центрального совета, которое состоится в городе Рамалле", – сказал он.

По его словам, заседание будет посвящено статусу Иерусалима. Бадран подчеркнул, что ХАМАС вскоре объявит о своем решении. "Мы высоко ценим это приглашение и подтверждаем, что рассмотрим участие в заседании. Окончательное решение мы объявим после завершения консультаций", — добавил член политбюро.

Председатель Палестинского национального совета Салим Занун объявил о созыве 28 сессии Центрального совета Палестины в штаб-квартире в Рамалле с 14 по 19 января.

Ранее член политического бюро ХАМАС Салах аль-Барудиль сообщил агентству Шехаб, что ХАМАС рассмотрит возможность участия в заседании Палестинского центрального совета (ПЦС), если ПЦС прекратит сотрудничество с Израилем в области безопасности, а также координацию с США.

Палестинский центральный совет — одно из учреждений Организации освобождения Палестины (ООП). В январе 2013 года ООП делегировала ПЦС полномочия правительства и парламента Палестинской автономии.

ХАМАС, внесенный в целом ряде стран, включая США и Израиль, в списки террористических организаций, последние десять лет правит в секторе Газа, который живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег реки Иордан через институты Палестинской национальной администрации, пользующиеся международным признанием и поддержкой.