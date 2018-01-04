МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Суд на Тайване обвинил жителя города Гаосюн по делу о предполагаемом нарушении международных санкций и незаконной перевозке нефти в Северную Корею на танкере, задержанном в конце декабря властями Южной Кореи, сообщает издание Taiwan News.
После заявления властей Южной Кореи делом заинтересовалась прокуратура Тайваня. Следователи установили, что зарегистрированное в Гонконге судно Lighthouse Winmore зафрахтовала компания тайваньского нефтетрейдера Чэнь Шисиня. Он свою причастность к перевозке нефти в КНДР отрицает. По его словам, он помог гражданину КНР переместить топливо на другое судно, но не знал, что танкер направляется в Северную Корею.
Как отмечает издание Apple Daily, экспортные документы компании нефтетрейдера не соответствовали его заявлениям. Власти выдвинули против него обвинения в подделке документов и в среду отпустили под залог в размере 1,5 миллиона новых тайваньских долларов (50,5 тысяч долларов США).