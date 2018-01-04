МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Суд на Тайване обвинил жителя города Гаосюн по делу о предполагаемом нарушении международных санкций и незаконной перевозке нефти в Северную Корею на танкере, задержанном в конце декабря властями Южной Кореи, сообщает издание Taiwan News.

Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи перехватили и обыскали судно под флагом Гонконга, которое в обход санкций Совбеза ООН доставило переработанную нефть для Северной Кореи. По данным агентства Ренхап, судно из Гонконга Lighthouse Winmore 19 октября доставило 600 тонн переработанной нефти на северокорейское судно. После этого гонконгское судно зашло в южнокорейский порт Йосу, где его 24 ноября задержали и обыскали сотрудники таможенной службы Южной Кореи. По данным властей Южной Кореи, судно зафрахтовала компания с Тайваня.

После заявления властей Южной Кореи делом заинтересовалась прокуратура Тайваня. Следователи установили, что зарегистрированное в Гонконге судно Lighthouse Winmore зафрахтовала компания тайваньского нефтетрейдера Чэнь Шисиня. Он свою причастность к перевозке нефти в КНДР отрицает. По его словам, он помог гражданину КНР переместить топливо на другое судно, но не знал, что танкер направляется в Северную Корею.

Как отмечает издание Apple Daily, экспортные документы компании нефтетрейдера не соответствовали его заявлениям. Власти выдвинули против него обвинения в подделке документов и в среду отпустили под залог в размере 1,5 миллиона новых тайваньских долларов (50,5 тысяч долларов США).