Корпус стражей исламской революции объявил о "провале смуты" в Иране

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Власти Ирана заявили об окончании протестов в стране. По официальным данным, в них приняли участие около 15 тысяч человек. Одновременно в Иране начались митинги в поддержку правительства.

КСИР объявил о "провале смуты"

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходили массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари накануне заявил, что смута 2017 года в стране закончена безуспешно для демонстрантов.

"Объявляю о провале смуты 2017 года… Число протестующих было малым и не превысило во всем Иране 15 тысяч человек", — передал его слова информационный портал КСИР.

Командующий также обвинил Вашингтон, Тель-Авив и Эр-Рияд в отдаче приказа террористам группировки ИГ (запрещена в России) проникнуть на иранскую территорию. "США, Израиль и Саудовская Аравия отдали приказы ИГ войти на территорию Ирана для ведения подрывной деятельности", — заявил Джаафари.

По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек за последние три дня были задержаны.

Представитель Ирана при ООН винит США

В четверг же постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру в послании генеральному секретарю организации Антониу Гуттерешу прямо обвинил правительство США во вмешательстве во внутренние дела Ирана через поддержку антиправительственных демонстраций.

"В течение последних нескольких дней американская администрация во главе с президентом США предприняла попытки гротескным способом вмешаться в иранские внутренние дела под предлогом предоставления выборочной помощи акциям протеста, которые в ряде случаев были использованы иностранными агентами с целью осуществить акты бессмысленного убийства", — цитирует агентство Tasnim послание иранского постпреда.

Он отметил, что действия США противоречат международным правовым нормам, а также Уставу ООН.

Постпред подчеркнул, что иранская конституция признает и гарантирует право на демонстрации. "Как и во всех других демократических режимах, правительство Исламской Республики Иран привержено защите как этого права, так и своих граждан от насилия и уничтожения", — говорится в послании.

Хошру выразил надежду на то, что другие страны осудят "опасные заявления и политику" США и призовут Соединенные Штаты к соблюдению международного права и устава ООН. Иранский постпред также обратился к генсеку ООН с просьбой распространить свое послание в Совете Безопасности ООН.

Митинг в поддержку правительства

Кроме того, в крупном городе Хамадан на западе Ирана в четверг проходит демонстрация в поддержку правительства, передает агентство Mehr. По данным агентства, демонстранты шествуют по улицам города с иранскими флагами, плакатами и портретами иранского президента Хасана Роухани и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, выкрикивая лозунги в поддержку правительства, а также выражая благодарность полиции. Судя по видеотрансляции, в акции участвует по крайней мере несколько тысяч человек.

Данных о новых протестных акциях в городах Ирана пока не поступало.