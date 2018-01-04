МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Представленный президентом Франции Эммануэлем Макроном законопроект, направленный против фейковых новостей в интернете, не ставит перед собой цель "заглушить оппозицию и критиков", заявил официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво.
"Вопрос не в том, чтобы положить конец свободе прессы, свободе слова, чтобы заставить замолчать оппозицию и критиков… В социальных сетях встречается очень много ложной информации. Из 30 самых цитируемых электронных публикаций газеты Liberation более 20 оказывались ложными", — заявил Гриво в эфире телеканала BFMTV.
Политик также поставила вопрос о том, кто будет выносить решение о ложности информации. "Кто будет решать, ложна ли информация? Судьи из судебного профсоюза? Правительство?" — задалась риторическим вопросом Ле Пен.