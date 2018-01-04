Париж не согласен, что закон о ложных новостях направлен против оппозиции

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Представленный президентом Франции Эммануэлем Макроном законопроект, направленный против фейковых новостей в интернете, не ставит перед собой цель "заглушить оппозицию и критиков", заявил официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво.

Макрон, выступая в среду с новогодним обращением перед журналистами, рассказал о законопроекте, который будет направлен против фейковых новостей в интернете. Он отметил, что текст законопроекта по борьбе с распространением ложной информации в периоды избирательных кампаний, будет представлен в ближайшие недели.

"Вопрос не в том, чтобы положить конец свободе прессы, свободе слова, чтобы заставить замолчать оппозицию и критиков… В социальных сетях встречается очень много ложной информации. Из 30 самых цитируемых электронных публикаций газеты Liberation более 20 оказывались ложными", — заявил Гриво в эфире телеканала BFMTV.

В свою очередь, глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен раскритиковала представленный президентом законопроект. "Контроль за свободой слова в интернете, проникновение судебной сферы в общество: остается ли Франция демократией, если заставляет своих граждан замолчать? Это очень тревожно!" — написала Ле Пен в своем микроблоге в Twitter

Политик также поставила вопрос о том, кто будет выносить решение о ложности информации. "Кто будет решать, ложна ли информация? Судьи из судебного профсоюза? Правительство?" — задалась риторическим вопросом Ле Пен.