Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото

Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Омбудсмен Украины Валерия Лутковская считает, что в обмене пленными в Донбассе по принципу "всех на всех" должны принимать участие международные эксперты.

"Решить вопрос относительно обмена "всех на всех" должны какие-то эксперты, это могут быть национальные или международные эксперты", — сказала Лутковская в эфире телеканала "112 Украина"

По ее словам, эксперты должны проехать по всем местам содержания пленных на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и убедиться, что там нет "ни одного человека, который бы незаконно содержалась под стражей".

"Тогда мы будем понимать, что пункт "всех на всех" выполнен. До того времени я не понимаю, а как в этом убедиться?" — добавила омбудсмен.

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