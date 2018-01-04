КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Омбудсмен Украины Валерия Лутковская считает, что в обмене пленными в Донбассе по принципу "всех на всех" должны принимать участие международные эксперты.
По ее словам, эксперты должны проехать по всем местам содержания пленных на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и убедиться, что там нет "ни одного человека, который бы незаконно содержалась под стражей".
"Тогда мы будем понимать, что пункт "всех на всех" выполнен. До того времени я не понимаю, а как в этом убедиться?" — добавила омбудсмен.
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