В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) три раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населенных пунктов Доломитное (населенный пункт на окраине Горловки — ред.), Трудовские (Петровский район города Донецка — ред.) и Железная Балка (населенный пункт в Ясиноватском районе — ред.), по которым применялись гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

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