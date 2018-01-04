В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) три раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населенных пунктов Доломитное (населенный пункт на окраине Горловки — ред.), Трудовские (Петровский район города Донецка — ред.) и Железная Балка (населенный пункт в Ясиноватском районе — ред.), по которым применялись гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.