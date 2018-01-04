Комитет сената США получит доступ к документам о "связях с Россией"

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Комитет по разведке палаты представителей США договорился с минюстом о доступе к документам о расследовании "связей с РФ", считает глава комитета Дэвин Нунес.

"После разговора с замглавы министерства юстиции Родом Розенстайном сегодня вечером, я уверен, что комитет по разведке палаты представителей достиг договоренности с министерством юстиции, которое предоставит комитету доступ ко всем документам и свидетелям, который мы запрашивали. Комитет ожидает получения доступа к документам в ближайшие дни", — говорится в заявлении главы комитета по разведке палаты представителей Дэвина Нунеса.

Ранее Нунес запросил у Розенстайна и директора ФБР Кристофера Рэя ряд документов, связанных с расследованием "вмешательства России" в американские выборы, в том числе связанные с досье на Дональда Трампа.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глав МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы, отметил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.