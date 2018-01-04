Японский суд оштрафовал чемпиона сумо, лишившегося титула за драку

ТОКИО, 4 янв — РИА Новости. Дисциплинарный суд японской префектуры Тоттори оштрафовал монгольского спортсмена и бывшего чемпиона сумо Харумафудзи на 500 тысяч иен (около 4,4 тысячи долларов) за нападение на другого сумоиста.

По информации агентства Киодо , обвинительный акт в отношении Харумафудзи был составлен 28 декабря.

Харумафудзи (настоящее имя Даваанямын Бямбадорж) удостоился высшего звания в иерархии профессионального сумо йокодзуны в 2012 году, став 70-м "великим чемпионом" в истории древнего японского спорта.

Скандал вокруг монгольского спортсмена по прозвищу Солнечный Конь разгорелся в ноябре после публикаций ряда японских СМИ о том, что он избил сумоиста Таканоива во время застолья в баре в городе Тоттори. Сообщалось, что Харумафудзи, которому якобы не понравилось замечание младшего по рангу спортсмена, ударил Таканоиву пивной бутылкой по голове, после чего стал наносить удары руками. В ходе допросов монгольский сумоист признался в избиении спортсмена, но категорически отверг факт использования каких-либо посторонних предметов.

Скандал вынудил Харумафудзи досрочно завершить 17-летнюю карьеру и отказаться от титула "великого чемпиона".