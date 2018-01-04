В Южной Корее считают, что КНДР не готовит новых ракетных пусков

ТОКИО, 4 янв — РИА Новости. Военные Южной Кореи не фиксируют признаков подготовки КНДР к скорому ракетному испытанию, но не исключают возможности провокационных действий со стороны Пхеньяна в принципе.

Так южнокорейские военные прокомментировали заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что КНДР может в ближайшее время провести новое ракетное испытание.

"Не зафиксировано активности, на основании которой можно было бы предполагать, что Северная Корея готовит ракетную провокацию в ближайшее время", — цитирует агентство Рёнхап слова представителя объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Но Чэ Чон, который выступил на пресс-конференции в четверг.

В то же время он не исключил, "что ракетные или ядерные провокационные действия КНДР возможны в любое время".

"Южная Корея при взаимодействии с США постоянно отслеживает ситуацию", — добавил Но Чэ Чон.