Трамп заявил, что его экс-советник Бэннон "потерял рассудок"

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп публично отмежевался от своего бывшего советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона. Последний, как отметил глава государства, лишился не только работы, но и рассудка.

"Стив Бэннон не имеет никакого отношения ко мне или к моему президентству. Когда он был уволен, он потерял не только работу, но и рассудок", — заявил Трамп.

Таким образом американский лидер отреагировал на высказывания экс-соратника о том, что встреча представителей предвыборного штаба с россиянкой Натальей Весельницкой была "предательской" и "непатриотичной".

Трамп также заявил, что у его бывшего советника не было влияния в Белом доме.

"Он лишь притворяется, что имел влияние, чтобы одурачить немногих из числа людей, у которых нет ни доступа (к президенту — ред.), ни понятия. Этим людям он помог писать фальшивые книги", — заявил Трамп.

Стивен Бэннон был уволен в августе прошлого года.

При этом глава государства поблагодарил своего экс-советника за совместную работу.

"Хочу поблагодарить Стива Бэннона за службу. Он пришел в предвыборный штаб в то время, как я баллотировался против жуликоватой Хиллари Клинтон — это было замечательно! Спасибо", — написал Трамп в Twitter.

Отставки Бэннона добивалась оппозиция в лице демократов на основании его правых популистских взглядов, в то время как некоторые сторонники Трампа в Белом доме обвиняли его в утечках информации и конфликтах с другими чиновниками. Бэннон часто выражал взгляды, не совпадавшие с официальным курсом администрации.