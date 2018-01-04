Трамп обсудил с избранным президентом Чили ситуацию в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп обсудил с избранным главой Чили Себастьяном Пиньерой ситуацию в Венесуэле, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Белого дома.

"Лидеры обсудили ухудшающуюся ситуацию в Венесуэлу и их взаимное желание увидеть восстановление демократии для народа Венесуэлы", — говорится в сообщении Белого дома.

США резко критикуют власти Венесуэлы, те отвечают взаимностью. США ранее внесли в список санкций президента Венесуэлы Николаса Мадуро и ряд членов его кабинета, а также запретили въезд на американскую территорию венесуэльским чиновникам и членам их семей.

Трамп также поздравил Пиньеру с победой на декабрьских президентских выборах и заверил его, что намерен совместно работать над решением вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщил Белый дом.