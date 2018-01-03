Белый дом опроверг содержание книги о том, что Трамп не хотел президентства

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Белый дом категорически опроверг в среду содержание еще не вышедшей книги журналиста Майкла Вулффа, где говорилось, в частности, что Дональд Трамп не рассчитывал стать президентом США, а его супруга Меланья была в шоке от перспективы стать первой леди.
Трамп после публикации фрагментов книги заявил, что у Бэннона не было никакого влияния в Белом доме, что тот не имел отношения к победе на выборах и вообще "потерял рассудок" после увольнения из администрации.
В книге Вулффа утверждается, что Меланья Трамп "была в слезах, и вовсе не радостных" при мысли о возможном президентстве мужа. По утверждению автора, Дональду Трампу пришлось лично успокаивать супругу и заверять ее, что он президентом не станет. Также Трамп говорил ныне покойному медиа-магнату Роджеру Эйлсу, что его предвыборная кампания превзошла все ожидания и что предполагаемое поражение станет для него победой, пишет Вулфф. Трамп неожиданно для большинства СМИ и социологов победил на выборах президента США в ноябре 2016 года, разгромив фаворита — кандидата от демократов Хиллари Клинтон по количеству выборщиков от штатов, хотя по поданным голосам избирателей Клинтон уверенно лидировала.
Книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" выйдет в продажу 9 января, отрывки из нее были опубликованы американскими СМИ в среду.