Белый дом опроверг содержание книги о том, что Трамп не хотел президентства

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Белый дом категорически опроверг в среду содержание еще не вышедшей книги журналиста Майкла Вулффа, где говорилось, в частности, что Дональд Трамп не рассчитывал стать президентом США, а его супруга Меланья была в шоке от перспективы стать первой леди.

"Данная книга наполнена лживыми и вводящими в заблуждение рассказами людей, у которых не было ни доступа, ни влияния на Белый дом. Тот факт, что эти люди приняли участие в книге, которую можно описать лишь как мусорное таблоидное чтиво, показывает, что эти люди отчаянно пытаются показаться важными", — заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс. Она не сказала, что это за люди, но ее заявление совпало с резкими нападками президента Трампа на его бывшего советника Стивена Бэннона, которого постоянно цитирует автор книги. В частности, по его словам, Бэннон назвал встречу сына Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой "предательством". Встреча фигурирует в популярной теории "российского вмешательства" в выборы в США, которое в Кремле категорически опровергли.

Трамп после публикации фрагментов книги заявил, что у Бэннона не было никакого влияния в Белом доме, что тот не имел отношения к победе на выборах и вообще "потерял рассудок" после увольнения из администрации.

Представитель первой леди Стефани Гришэм также опровергла содержание книги. "Эту книгу явно будут продавать в отделе уцененной художественной литературы. Госпожа Трамп поддержала решение своего мужа баллотироваться в президенты, она даже призывала его к этому. Она была уверена, что он выиграет, и была очень рада, когда он выиграл", — заявила представитель Меланьи Трамп.

В книге Вулффа утверждается, что Меланья Трамп "была в слезах, и вовсе не радостных" при мысли о возможном президентстве мужа. По утверждению автора, Дональду Трампу пришлось лично успокаивать супругу и заверять ее, что он президентом не станет. Также Трамп говорил ныне покойному медиа-магнату Роджеру Эйлсу, что его предвыборная кампания превзошла все ожидания и что предполагаемое поражение станет для него победой, пишет Вулфф. Трамп неожиданно для большинства СМИ и социологов победил на выборах президента США в ноябре 2016 года, разгромив фаворита — кандидата от демократов Хиллари Клинтон по количеству выборщиков от штатов, хотя по поданным голосам избирателей Клинтон уверенно лидировала.

Книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" выйдет в продажу 9 января, отрывки из нее были опубликованы американскими СМИ в среду.