В Мексике задержали предполагаемого убийцу модели-иностранки

МЕХИКО, 3 янв – РИА Новости. Мексиканские власти задержали предполагаемого убийцу модели из Аргентины, найденной мертвой в отеле в конце декабря, сообщила в среду прокуратура мексиканской столицы.

По сообщению ведомства, преступником оказался актер Алехандро Аксель, с которым 23-летняя девушка училась вместе в школе актерского мастерства. В случае доказательства вины Акселю грозит тюремное заключение сроком до 60 лет. Мотивы преступления пока не раскрываются. Известно лишь, что предполагаемый убийца имел уже криминальный опыт – в 2010 году он ограбил магазин. Аргентинка приехала в Мексику примерно год назад и осталась там жить.

В конце декабря в мексиканском штате Нуэво-Леон была застрелена другая модель-иностранка. Гражданка Венесуэлы была убита после выхода с дискотеки в городе Сан-Педро. По данным местной полиции, 27-летнюю девушку застрелили в автомобиле вместе с ее спутником, который, несмотря на полученные ранения, выжил. Девушка получила несколько ранений в голову и скончалась в больнице. Их машину перехватили после отъезда с дискотеки.