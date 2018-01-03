На Швейцарию обрушился зимний шторм с ураганным ветром

ЖЕНЕВА, 3 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Шторм с ураганным ветром до 150 километров в час в среду обрушился на центральную, северную и северо-западную части Швейцарии, ожидается, что сильный ветер сохранится и 4 января.
Storm #Burglind hits Switzerland https://t.co/R4499aYtKw— swissinfo.ch (@swissinfo_en) 3 января 2018 г.
meteonews.ch сообщил, что на территорию Швейцарии в третий день нового года обрушится зимний шторм "Бурглинд".
Полиция ряда кантонов предупредила о тяжелых условиях для вождения из-за снегопадов и проливных дождей и скользкой дороге. В среду утром из-за сильного ветра в аэропортах Цюриха и Женевы отметили несколько европейских рейсов, часть междугородних и пригородных поездов также отменили или отложили. В Берне сильный ветер свалил большую новогоднюю ель, установленную на площади около вокзала. В одноименном кантоне в городе Ленк с рельсов ветром сдуло пассажирский поезд, несколько человек пострадали.
Из-за поваленных на рельсы деревьев оказалось прервано железнодорожное сообщение на перегоне между городами Фламатт и Лаупен в кантонах Фрибург и Берн. В ряде мест были организованы дополнительные автобусные рейсы. В Берне также наблюдаются проблемы с энергоснабжением.
The end of #Christmas — #Bern🎄 blown away by #Hurricane #Burglind, bashing #Switzerland with winds up to 195kmh — 121mph on #Pilatus mountain— Thomas Kalau (@kalARTproject) 3 января 2018 г.
(📷:@tagesanzeiger) pic.twitter.com/DdNf2maooz
Кантональная полиция региона Вале во второй половине дня в среду также разослала предупреждения о сильном ветре и дождях, которые ожидаются в районе Женевского озера в ближайшие сутки.