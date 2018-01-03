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На Швейцарию обрушился зимний шторм с ураганным ветром

21:0203.01.2018
(обновлено: 21:18 03.01.2018)
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© REUTERS / Stefan WermuthУраган в Швейцарии. Вагон поезда, опрокинутый порывами ветраУраган в Швейцарии. Вагон поезда, опрокинутый порывами ветра
© REUTERS / Stefan Wermuth

ЖЕНЕВА, 3 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Шторм с ураганным ветром до 150 километров в час в среду обрушился на центральную, северную и северо-западную части Швейцарии, ожидается, что сильный ветер сохранится и 4 января.

Вид на Эйфелеву башню в Париже. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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В Париже из-за непогоды закрыли Эйфелеву башню
Предупреждения об ураганном ветре с порывами до 150 километров в час, а в горах — до 180 километров в час, появились накануне вечером. Сайт meteonews.ch сообщил, что на территорию Швейцарии в третий день нового года обрушится зимний шторм "Бурглинд".

Полиция ряда кантонов предупредила о тяжелых условиях для вождения из-за снегопадов и проливных дождей и скользкой дороге. В среду утром из-за сильного ветра в аэропортах Цюриха и Женевы отметили несколько европейских рейсов, часть междугородних и пригородных поездов также отменили или отложили. В Берне сильный ветер свалил большую новогоднюю ель, установленную на площади около вокзала. В одноименном кантоне в городе Ленк с рельсов ветром сдуло пассажирский поезд, несколько человек пострадали.

Из-за поваленных на рельсы деревьев оказалось прервано железнодорожное сообщение на перегоне между городами Фламатт и Лаупен в кантонах Фрибург и Берн. В ряде мест были организованы дополнительные автобусные рейсы. В Берне также наблюдаются проблемы с энергоснабжением.

Волны у берега Лендс-Энд на юго-западе Англии. Архивное фото
© AP Photo / Liam McBurney/PA
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В кантоне Фрибург с нескольких частных домов и административных учреждений сорвало крыши. Для устранения последствий урагана задействовано 35 пожарных подразделений, за помощью обратилось порядка 500 человек. В кантоне Санкт-Галлен за помощью в полицию в связи с непогодой обратилось свыше 190 человек. В том же кантоне на горнолыжном курорте Пицоль из-за сильных порывов ветра дерево упало на кабель подъемника, и несколько человек застряли в кабинках лифта. Пострадавших не было, но горнолыжный курорт временно закрыли. Еще несколько туристов застряли на перевале Клайне-Шайдег в Бернских Альпах. В расположенный там отель "Бельвью" можно добраться только по железной дороге, но из-за непогоды сообщение прервалось на неопределённое время.

​Кантональная полиция региона Вале во второй половине дня в среду также разослала предупреждения о сильном ветре и дождях, которые ожидаются в районе Женевского озера в ближайшие сутки.

Уровни опасности погоды
© РИА Новости, Инфографика
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Уровни опасности погоды

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