В Венеции ограбили выставку индийских драгоценностей

РИМ, 3 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Неизвестные похитили несколько ювелирных изделий с выставки индийских драгоценностей в венецианском дворце Дожей, сумма ущерба может составить миллионы евро.

Ограбление произошло в среду утром, сообщила полиция итальянского города. На видео с камер наблюдения видно, как двое злоумышленников смогли открыть одну из витрин и скрыться, несмотря на сработавшую сигнализацию.

Примечательно, что преступление произошло в последний день работы выставки, на которой представлено 270 украшений эпохи Великих Моголов из частной коллекции шейха Аль-Тани.

Газета Repubblica со ссылкой на источники в полиции сообщила, что добычей воров стали брошь и две серьги. Их задекларированная стоимость составила 30 тысяч евро, а однако реальная цена может достигать нескольких миллионов.

Глава полицейского управления Венеции заявил, что намерен выяснить, почему витрину с драгоценностями удалось открыть так просто и почему сигнал тревоги прозвучал с опозданием.

Для выяснения всех обстоятельств громкой кражи в Венецию вызваны эксперты из Рима. Со своей стороны, организаторы выставки отправили фотографии пропавших украшений в Лондон для их более точной оценки.