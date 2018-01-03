Киевские власти соберут встречу по вопросу нового обмена пленными 5 января

Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области

Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Представители Киева в ближайшую пятницу проведут встречу по вопросу нового обмена пленными с ополченцами Донбасса, сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев.

По его словам, на 5 января представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко "назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу".

"Будет обсуждаться новый процесс возможной передачи, и будут готовиться документы, потому что надо подготовить списки тех, кто будет обмениваться, пройти процесс верификации", — рассказал Чернышев в эфире телеканала "112 Украина", не уточнив состава участников встречи.

Ранее в среду замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что следующий этап обмена пленными в Донбассе может пройти в январе или феврале.

В конце декабря состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно.

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