Первые контакты Сеула и Пхеньяна: надежда на "олимпийское спокойствие"

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Межкорейские переговоры по вопросу проведения зимних Игр в Пхёнчхане могут пройти 9 января — новость об обсуждении подобных контактов Пхеньяном и Сеулом стала одним из главных событий начала года.
Пока договоренностей нет
Последний по времени ракетный пуск КНДР совершила после почти двухмесячной паузы под занавес 2017 года. Тогда многие эксперты отметили, что действия Пхеньяна, безусловно, являются провокацией, но они явились своего рода ответом на внеплановые учения, проведенные в регионе США и союзниками. Российская сторона, поддержав в ответ новые санкции в отношении КНДР, тем не менее призвала все стороны воздерживаться от дальнейших действий, способных привести к эскалации. Тогда же посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров рассказал РИА Новости, что на данный момент не существует договоренности, способной обеспечить гарантии недопущения эскалации на период Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года.
При этом он подчеркнул, что в дальнейшем нужно думать не только об "олимпийском спокойствии", но и перспективе урегулирования, в том числе на основе предложенной ранее Москвой и Пекином "дорожной карты".
"Олимпиада закончится, и жители Южной Кореи останутся на своих местах. Спокойствие должно быть обеспечено на постоянной основе. Поэтому мы видим нашу задачу-минимум в том, чтобы убедить стороны воздержаться не только от взаимной военной активности, но и от воинственной риторики, которая сама по себе является политическим фактором", — сказал высокопоставленный дипломат.
Вопрос учений
Ответ на вопрос, будут ли США отказываться не только от военной активности, но и от воинственных заявлений, прозвучал буквально спустя сутки. В частности, министр обороны Джеймс Мэттис сказал, что он "не рассматривает вопрос о приостановке учений" США и союзников в регионе. И хотя он оговорился, что "может поставить их на паузу", если Пхеньян и Сеул достигнут какого-то дипломатического решения, сам он такого решения "или чего-то подобного" не ожидает.
"Шансы есть. И если Сеулу удастся убедить союзников перенести учения, чтобы они не совпадали со сроками проведения Олимпиады и Паралимпиады, и американцы на это пойдут, это будет определенным шагом навстречу", — заявил Асмолов РИА Новости.
Первые за несколько лет контакты Сеула и Пхеньяна
Определенные надежды на обретение обеими Кореями "олимпийского спокойствия" дают новости о возможных контактах Сеула и Пхеньяна.
В новогоднем обращении к народу лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал успеха зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане и выразил надежду на участие в ней северокорейских спортсменов. В ответ во вторник Сеул предложил Пхеньяну провести 9 января переговоры высокопоставленных представителей для обсуждения этого вопроса, а также "и другие интересующие вопросы по улучшению отношений между Югом и Севером".
"Северяне, с одной стороны, сказали, что они готовы к жестким действиям в адрес США и готовы ответить. При этом заявили, что готовы к диалогу и предложили в качестве варианта первого шага участие северокорейцев в Олимпийских играх, на которые они ранее опоздали из-за технических проблем. Южане за это с радостью ухватились, пошли навстречу. Можно обратить внимание, что США вначале заявили, что это все произошло, наконец, потому, что санкции стали действовать. А потом и заранее стали заявлять, что ничего из переговоров не получится, что Северная Корея неискренна и что вообще в самое ближайшее время надо ждать провокаций", — отметил эксперт.
"Но проблема в том, что и как будет считаться провокацией, потому что Южная Корея не отвечает за действия США", — добавил эксперт.