Палестина попросила Израиль вернуть 50 мегаватт электричества

ГАЗА, 3 янв — РИА Новости. Палестинское правительство обратилось к Израилю с просьбой о возвращении 50 мегаватт электричества сектору Газа, говорится в опубликованном в среду пресс-релизе премьер-министра Палестины.

"Следуя указаниям президента Махмуда Аббаса помогать нашим людям в секторе Газа, палестинское правительство обратилось к израильской стороне с просьбой вернуть 50 мегаватт электричества в сектор Газа", — заявил премьер-министр Палестины Рами аль-Хамдалла.

Отмечается, что в случае поставки 50 мегаватт сумма получаемой электроэнергии не достигнет необходимых сектору Газа 400-450 мегаватт.