В Венгрии ожидают ужесточения споров вокруг вопроса мигрантов в Евросоюзе

ВАРШАВА, 3 янв — РИА Новости. Споры вокруг приема мигрантов серьезно обострятся в Евросоюзе в 2018 году, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"2018 год будет годом очень острых дискуссий в Евросоюзе по вопросу миграции. Те страны, которые хотят навязать нам мигрантов, считают, что 2018 год будет их последним шансом для этого", — заявил Орбан после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в среду в Бухаресте.

При этом Орбан заявил, что "жители ЕС однозначно не хотят принимать мигрантов, даже если их навязывают". "Позиция Венгрии в том, чтобы укреплять границу, не принимать больше беженцев и помогать им на местах, где в этом есть необходимость", — сказал премьер Венгрии.

Он поблагодарил Польшу, за то, что польские пограничники прибыли в Венгрию для помощи с миграционными потоками.

В свою очередь Моравецкий заявил, что Польша и Венгрия имеют общую позицию относительно миграционной политики и не согласны участвовать в программе Евросоюза по релокации.

"Наша позиция схожа. Она не меняется. Страны Евросоюза должны суверенно решать кого принимать, кого не принимать", — сказал Моравецкий. По его словам, страны Центральной Европы "делают много для сглаживания последствий миграционного кризиса, принимая мигрантов из Украины, из Чечни".

В конце прошлого года Европейская комиссия подала в суд Европейского союза иск против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы ЕС по релокации мигрантов. Венгрия уже высказалась против этого решения и пообещала блокировать его.