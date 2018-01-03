В Палестине умер подросток, попавший под огонь израильской армии

ГАЗА, 3 янв — РИА Новости. Семнадцатилетний подросток скончался в среду от ранений, полученных в столкновениях с израильскими военными, сообщило министерство здравоохранения Палестинской автономии.

"Семнадцатилетний Мусаб аль-Тамими скончался сегодня от ранений, которые он ранее получил, попав под огонь израильской армии в городе Рамалла", – говорится в заявлении министерства.

С тех пор, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, палестинцы объявляют каждую пятницу "днем гнева". Четвертая по счету была 29 декабря, и в этот день минздрав сектора Газа сообщил о более 300 палестинцах, пострадавших в столкновениях с израильской армией в секторе Газа, на западном берегу и в Иерусалиме.