На Украине перед Рождеством взрывотехники проверят все культовые сооружения

Храм во имя святых апостолов Петра и Павла в селе Кинаховцы Тернопольской области Украины. Архивное фото

Храм во имя святых апостолов Петра и Павла в селе Кинаховцы Тернопольской области Украины. Архивное фото

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Взрывотехники перед Рождеством проверят все культовые сооружения и места массового собрания граждан на Украине, сообщил в среду на совещании первый замминистра внутренних дел Сергея Яровой.

"На рождественские праздники правоохранители будут обеспечивать публичную безопасность во время службы в культовых сооружениях. Взрывотехники проверят все места массового собрания граждан на предмет взрывоопасных предметов и наличие средств пожаротушения", — приводит слова Ярового пресс-служба МВД Украины.

Он также отметил необходимость максимально задействовать весь личный состав работников системы МВД.

Яровой напомнил, что во время новогодних праздников правоохранители выполнили поставленные перед ними задачи и обеспечили общественную безопасность на должном уровне.

"Во время новогодних праздников на территории Украины прошли около 800 массовых мероприятий с участием около 1,5 миллиона граждан. Спокойствие украинцев охраняли 10,5 тысячи правоохранителей. Кроме того, силы госслужбы по ЧС осуществили 3025 выездов для предупреждения пожаров и решения чрезвычайных ситуаций, а также было уничтожено 256 взрывоопасных предметов", — сказал Яровой.