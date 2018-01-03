На Украине перед Рождеством взрывотехники проверят все культовые сооружения

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Взрывотехники перед Рождеством проверят все культовые сооружения и места массового собрания граждан на Украине, сообщил в среду на совещании первый замминистра внутренних дел Сергея Яровой.
Он также отметил необходимость максимально задействовать весь личный состав работников системы МВД.
Яровой напомнил, что во время новогодних праздников правоохранители выполнили поставленные перед ними задачи и обеспечили общественную безопасность на должном уровне.
"Во время новогодних праздников на территории Украины прошли около 800 массовых мероприятий с участием около 1,5 миллиона граждан. Спокойствие украинцев охраняли 10,5 тысячи правоохранителей. Кроме того, силы госслужбы по ЧС осуществили 3025 выездов для предупреждения пожаров и решения чрезвычайных ситуаций, а также было уничтожено 256 взрывоопасных предметов", — сказал Яровой.