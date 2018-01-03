Сотрудник ТВЦ Курлаев может быть исключен из черного списка в Латвии

РИГА, 3 янв – РИА Новости. Задержанный в Риге и депортированный из Латвии сотрудник российского телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев включен в черный список МВД Латвии, но это решение может быть пересмотрено, сообщил глава министерства Рихард Козловскис.

Ранее Курлаев написал в Facebook, что ему пожизненно запрещен въезд в Латвию.

Козловскис в эфире передачи "900 секунд" телеканала LNT отметил, что нет "пожизненного запрета", к Курлаеву применен запрет на неопределенное время, это решение пересматривается каждые три года.

"Возможно, он просто ярко выразился. Нет пожизненного, есть запрет на неопределенное время. Это значит, что через три года его пересмотрят на основании заключения того учреждения, по решению которого министр внутренних дел включил персону в список. В любом случае будет запрошена новая оценка — не изменилась ли ситуация. Так что это не на всю жизнь. Конкретно за что и почему — такую информацию мы не разглашаем", — заявил Козловскис.

В целом за прошлый год глава МВД пополнил черный список более чем 100 новыми персонами.

Во вторник без объяснения причин в Риге был задержан сотрудник ТВЦ Анатолий Курлаев. Он был депортирован из Латвии и уже вернулся в Москву. Телекомпания сообщила, что Курлаев находился в Риге в частной поездке.