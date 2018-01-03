Киев не видит угрозы большой войны в Донбассе из-за поставок оружия из США

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук не видит угрозы большой войны в Донбассе из-за решения США предоставить Киеву летальное оборонительное оружие.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. В то же время представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

"На мой взгляд, никакой угрозы нет", — сказал Марчук, отвечая на вопрос, есть ли угроза большой войны из-за решения США по предоставлению Киеву оружия.

Он отметил, что оружие, которое предоставит США, является оборонительным, а не наступательным, хотя это оружие и является летальным.

Он также рассказал, какое число оружия США намерены поставить Украине. "Там 200 с чем-то самих боеприпасов и 35, кажется, пусковых установок. Слушайте, ну с таким количеством на 700 танков — то что сейчас обнаружено (у ополченцев в Донбассе) — это же ничего не дает, тем более, если они (танки) спрятаны ", — рассказал Марчук.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.