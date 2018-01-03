Израиль сообщил о пуске ракеты из сектора Газа по территории страны

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Израильские военные засекли пуск ракеты по территории страны из сектора Газа, сообщается в Twitter армейской пресс-службы.

"Некоторое время назад был зафиксирован пуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля", — говорится в сообщении.

Предположительно, ракета упала в районе Ашкелона.

Об ущербе и пострадавших не сообщается.

Это уже второй ракетный обстрел израильской территории за последние два дня.

Обстрелы из сектора Газа заметно участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.