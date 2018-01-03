БЕРЛИН, 3 янв – РИА Новости. После побега семи заключенных дирекция берлинской тюрьмы Плетцензее усилила меры безопасности, заявил официальный представитель ведомства в среду.
На прошлой неделе из тюрьмы сбежали в несколько этапов пять заключенных, 2 января — еще двое. Один из беглецов затем добровольно сдался властям. Речь идет о тюрьме открытого типа с правом для заключенных покидать учреждение. Здесь содержаться люди, приговоренные по относительно мягким статьям УК, например к денежным штрафам, которые они не могут или не хотят выплачивать. В этом случае они отправляются в тюрьму открытого типа.N24.
По словам представителя тюрьмы, в настоящее время ведется проверка в связи со случившимися побегами, на этой неделе специальная комиссия начнет работу по выявлению причин ЧП. Кроме того, профильная частная компания из Дрездена привлечена к анализу слабых мест в системе безопасности учреждения, заявил он.