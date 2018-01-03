Обвинительный акт против одного из фигурантов "дела 2 мая" направили в суд

Акция памяти в Москве по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года. Архивное фото

Акция памяти в Москве по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года. Архивное фото

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Прокуратура Одесской области Украины направила в суд обвинительный акт в отношении одного из фигурантов по делу о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры на своем сайте.

"Прокуратура области 2 января 2018 года направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении одного из фигурантов событий 2 мая", — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, "гражданин Д. подозревается в подготовке к организации массовых беспорядков в 2014 году, приготовления к которым имело место на территории мемориального комплекса "411 батарея" в Одессе, и умышленных действиях и публичных призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержению конституционного строя". В настоящее время обвиняемый по ходатайству прокуратуры Одесской области находится под стражей.

По данным СМИ, речь идет о гражданине Украины Сергее Долженкове.

Ильичевский суд Одесской области 18 сентября оправдал сторонников "антимайдана", обвиняемых по делу о беспорядках на Греческой площади. По данным местных СМИ, суд рассматривал лишь обвинения против активистов "антимайдана", которые, по версии следствия, якобы провоцировали своих сторонников к действиям против участников "евромайдана". Сразу после объявления оправдательного приговора Долженкова и россиянина Евгения Мефедова задержали по новому обвинению — в посягательстве на территориальную целостность Украины. Позже Киевский районный суд Одессы арестовал их на два месяца.