Глава МИД Германии посетит в четверг линию разграничения в районе Мариуполя

БЕРЛИН, 3 янв – РИА Новости. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль во время своего двухдневного визита на Украину намерен провести переговоры с украинским коллегой Павлом Климкиным и членами СММ ОБСЕ, а также в четверг посетить линию разграничения в районе Мариуполя, заявил представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

Ранее в МИД Украины заявили, что министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль 3-4 января посетит страну с рабочим визитом.

"Министр иностранных дел летит сегодня в Киев, а завтра оттуда – на линию разграничения в районе Мариуполя", — сказал Бройль.

Он добавил, что Габриэль намерен провести "политические переговоры, в частности, с коллегой Павлом Климкиным и с членами СММ ОБСЕ на востоке Украины". Центральной темой переговоров "будет курс реформ на Украине, в особенности борьба с коррупцией", пояснил Бройль.

Ранее в среду Габриэль заявил перед отправлением в Киев, что конфликт на востоке Украины "не заморожен и не забыт нами, он крайне актуален и взрывоопасен". По словам министра, которого цитирует агентство DPA, Берлин "будет продолжать делать все для того, чтобы найти решение для этого конфликта, которое принесет мир в регион".