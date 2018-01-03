Медведчук надеется, что в 2018 году "партия войны" в Киеве отступит

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук надеется, что в этом году под давлением мирового сообщества Киев пойдет на мирное урегулирование конфликта на юго-востоке страны.
Медведчук отметил, что минские соглашения по Донбассу поддерживает весь мир. "Как ни парадоксально, но противники мирного урегулирования конфликта есть лишь в Украине. Представители "партии войны" отвергают любые мирные инициативы, не позволяют принять необходимые для политического урегулирования законы, препятствуют шагам к конструктивному диалогу сторон", — добавил он.
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