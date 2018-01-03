В здании сельской администрации в Армении прогремел взрыв

Автомобили скорой помощи и полиции в Армении. Архивное фото

Автомобили скорой помощи и полиции в Армении. Архивное фото

ЕРЕВАН, 3 янв — РИА Новости. Взрыв произошел в среду утром в здании администрации села Мец Парни Лорийской области на севере Армении, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"Третьего января в 08.54 по местному времени (07.54 мск) поступил сигнал о взрыве в здании администрации села Мец Парни Лорийской области. На место выехала оперативная группа пожарно-спасательного отряда. Выяснилось, что взрывной волной были выбиты стекла здания. Частично повреждены и разрушены стенные перегородки площадью 140 квадратных метров", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Информации о пострадавших и причинах взрыва пока нет.