Киев в 2017 году продолжил строить барьеры в культурной сфере

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Украинские власти в 2017 году активно продолжили политику запретов и ограничений российской продукции в сфере культуры. За год под запрет попали десятки российских книг, фильмов и сериалов, а ряд российских деятелей культуры оказались в числе невъездных. При этом парламент Украины разработал особый порядок проведения гастролей в стране для артистов из РФ.

В МИД РФ считают, что запрещая гастроли российских артистов, Украина превращается в полицейское государство, а такие действия способствуют введению в стране "железного занавеса". В министерстве отметили, что "в некогда дружественной стране стало "доброй" традицией, не считаясь с интересами собственного народа, вести оголтелую борьбу со всем российским — язык, печатная продукция, телевидение, радио, пресса, интернет-сайты".

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что такие действия властей Украины направлены на разделение двух народов. Созданные запреты, по мнению политологов, привели к отдалению украинцев и россиян в культурной сфере, что не способствует взаимопониманию.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Ограничения на гастроли



Верховная рада в октябре приняла закон, запрещающий в стране гастроли деятелей культуры, которые, по мнению Киева, "создают угрозу национальной безопасности", он вступил в силу с 16 ноября. Такой запрет распространяется на артистов, попавших список, разработанный ранее министерством культуры совместно со Службой безопасности страны.

"Черный список" был разработан еще в августе 2015 года, в него попали в основном российские деятели культуры, в том числе Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Однако в списке также есть американский актер Стивен Сигал, сербский режиссер Эмир Кустурица и другие звезды. Украинский минкульт периодически расширяет список, по состоянию на конец 2017 года в этом нем находятся 114 человек.

Украинские власти также разработали особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ. Согласно новому порядку, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска артистов на территорию страны. Ведомство в течение десяти дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ. Только после этого организатор заключает договор с артистом. В случае нарушения закона организаторы гастролей несут ответственность в форме штрафа в размере от 6 до 12 тысяч долларов.

Книги под запретом



В конце 2016 года парламент Украины принял закон, которым временно, до 1 апреля, запретил ввоз книг из РФ, в том числе для личного пользования. К этому времени должен был быть разработан специальный механизм проверки печатной продукции из РФ, которая ввозится на Украину, на предмет "антиукраинского содержания".

В 2017 году правительство утвердило механизм выдачи разрешений на ввоз книжной продукции из РФ и порядок изъятия продукции, которая распространяется без разрешения. Таким образом, с 14 мая для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

Основанием для отказа в выдаче разрешения может быть представление субъектом хозяйствования не в полном объеме пакета документов или выявление в представленных документах недостоверных сведений. Выдача или отказ в предоставлении разрешения осуществляются в течение 10 дней со дня поступления соответствующей заявки.

Украинские власти рассчитывают, что эти меры, в том числе, будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг.

Вместе с тем, украинский вице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Вячеслав Кириленко сообщил, что число российских книг, привезенных на Украину в 2017 году после введения Киевом разрешительной системы, составит не более 8 тысяч — более чем в шесть раз меньше, чем в прошлом году.

"За эти полгода есть первые существенные результаты, которые необходимо обнародовать: в 2016 году более 50 тысяч наименований российских книг официально были ввезены на Украину; в 2017 году после введения разрешительной системы количество наименований по итогам года будет не более 8 тысяч", — заявил Кириленко.

По его словам, в денежном эквиваленте в текущем году на Украину будет завезено российских книг на 1,5 миллиона долларов против 30 миллионов долларов в 2014 году.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина ранее обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой дать публичную оценку законопроекту о запрете на ввоз российских книг на Украину.

Запрещенных фильмов стало больше



В 2015 году на Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов. Кириленко заявлял, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.

Основанием для запрета фильма или сериала может послужить участие в создании ленты актеров или режиссеров из "черного списка" минкульта. В перечень запрещенных фильмов попали, в том числе "Уравнение любви" и "Соло на саксофоне", "Дело о мертвых душах", "Дом с лилиями", "Тебе настоящему", "Притяжение" и "Гадание при свечах".

Десять картин попали в список запрещенных из-за того, что были сняты и впервые показаны после 1 января 2014 года. В частности были запрещены "Любовь в большом городе-3", "Танкист", "Круговерть", "Мои и чужие дети", "Полоса отчуждения", "Цветок папоротника, "Моя мама против", "Любовь не обманешь" и "Звонок из прошлого".

Одним из последних был запрещен любимый украинцами сериал "Сваты", в котором сыграл актер Федор Добронравов, которому СБУ запретила въезд в страну на три года.

По состоянию на 1 декабря Государственное агентство Украины по вопросам кино в 2017 году запретило к показу 66 фильмов, в 2016 году были запрещены 174 фильма и сериала, в 2015 — 236 фильмов, а в 2014 — 170 фильмов и сериалов. Таким образом, за три года были запрещены 646 фильмов и сериалов.

Квоты на радио и ТВ

В ноябре 2016 года на Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию песен на украинском языке в объеме 25% от общего объема контента. В течение второго года эта доля составит 30%, на третий год — 35%. С 8 октября на украинских радиостанциях по решению властей были увеличены квоты на украинские песни с 25% до 30%.

Верховная рада решила продолжить эту практику и для телевидения. В октябре 2017 года вступил в силу закон, который устанавливает, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00.

Закон также предусматривает, что телерадиоорганизации осуществляют трансляцию фильмов и передач, которые не являются их собственным продуктом, исключительно на государственном языке, за исключением фильмов и передач (кроме детских и анимационных), созданных до 1 августа 1991 года. Нормы закона не будут распространяться на иностранных вещателей. При этом для тех вещателей, которые не готовы сразу выполнить все требования закона, предусмотрен переходный период — один год.

Нацсовет по ТВ на Украине предупредил телеканалы о мониторинге эфира на предмет украинского языка и применении штрафов в случае нарушений. Власти Украины рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык. При этом оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе.

Барьер между народами



По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника основной, но неназванной целью таких запретов в сфере культуры является создание идеологического барьера между украинцами и россиянами.

"Номинальная цель таких ограничительных мер – национальная безопасность страны. А реальная цель – это создание барьера между украинской и российской цивилизациями. А также лишение России цивилизованного, общественного и социального влияния на Украину. Кроме того, в некоторых случая преследуется цель борьбы за рынок", — сказал Бортник РИА Новости.

По его словам, украинским властям частично удалось достичь поставленных целей. По мнению политолога, влияние общего советского и российского пласта культуры на украинское общество уменьшилось, несмотря на то, что часть украинцев обходит запреты. Бортник считает, что подобные ограничения и запреты будут продолжаться и, возможно, усиливаться, по меньшей мере, до 2019 года, когда на Украине пройдут президентские и парламентские выборы.

Украинский политолог Александра Решмедилова также считает, что подобные меры направлены на разделение двух народов. "Когда мы (украинцы и россияне – ред.) будем читать разные книги, слушать разную музыку, смотреть разные фильмы, у нас будет меньше точек соприкосновения. Договориться и понять друг друга будет сложнее", — сказала Решмедилова РИА Новости.

"Когда люди находятся в одном культурном пространстве, им проще на бытовом уровне общаться, тогда меньше разделений на "свой или чужой". Чем длительнее эти расколы будут, тем сложнее будет искать коммуникации", — считает она.

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что запреты в культурной сфере являются следствием идеологии украинской власти.

"Поскольку украинская власть взяла на вооружение идеологию этнического национализма, то и такая показная русофобия является одним из ее элементов. Это распространяется на все — от школьного образования, до гуманитарной сферы. Эта власть превратила гуманитарную сферу в территорию войны", — заявил Золотарев РИА Новости.

При этом эксперт допускает, что к запретам российской продукции сферы культуры, в том числе, причастны представители украинского шоу-бизнеса.

"Безусловно, можно говорить о том, что ряд представителей украинского шоу-бизнеса в силу своей никчемности и бесталанности пытается приложить руку к тому, чтобы максимально ограничить въезд в страну российских гастролеров, время от времени напоминая СБУ, кто куда заезжал", — сказал Золотарев.

Политолог считает, что в целом барьер в культурной сфере между украинцами и россиянами растет из-за введенных запретов.

"В целом такой барьер растет. Подобные меры отдаляют (украинцев от россиян – ред.)", — добавил он.