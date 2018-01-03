Пушков назвал спор Трампа с КНДР о размере кнопок политическим успехом Кима

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, заявив, что его ядерная кнопка больше, признал КНДР ядерной державой, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая с новогодним обращением, предупредил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет. Он заявил, что у него на рабочем столе теперь находится ядерная кнопка, на которую он может нажать, если Соединенные Штаты будут угрожать его стране. Позже президент США Дональд Трамп ответил на это, что у него тоже есть ядерная кнопка, "но она гораздо больше и гораздо мощнее".

"Уже меряются кнопками. Заявив, что его ядерная кнопка больше, чем у Кима, Трамп де-факто признал КНДР ядерной державой. Политический успех Кима", — написал Пушков в Twitter.