Одна из шахт на Украине прекратила добычу из-за нехватки оборудования

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Шахта "Нововолынская 9" в Волынской области прекратила добычу угля из-за нехватки оборудования, сообщил в среду председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Как сообщил мне Василий Гура, председатель первички профсоюза горняков шахты №9 "Нововолынская", сегодня их предприятие прекратило добычу угля. А "причина банальна – не на чем работать". На шахте работали три скамьи. Последнюю неделю едва добывали на одной. А теперь и там прекратили добычу – нет зубцов на комбайн", — написал Волынец в Facebook.

По его словам, на этой шахте также накопилась задолженность по зарплате.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли, поэтому Киеву приходится импортировать уголь.