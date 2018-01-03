Одна из шахт на Украине прекратила добычу из-за нехватки оборудования

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Шахта "Нововолынская 9" в Волынской области прекратила добычу угля из-за нехватки оборудования, сообщил в среду председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
По его словам, на этой шахте также накопилась задолженность по зарплате.
Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли, поэтому Киеву приходится импортировать уголь.