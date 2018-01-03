Суд в Киеве рассмотрит апелляцию по мере пресечения для Саакашвили

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Апелляционный суд Киева в среду продолжил рассмотрение жалобы Генпрокуратуры Украины на отказ Печерского районного суда города отправить экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости.

Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

"Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы… объявляется открытым", — сказал председательствующий судья.

Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам и несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.