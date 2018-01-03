Яровая прокомментировала перепалку лидеров США и КНДР о ядерных кнопках

Демонстранты в масках, изображающих Дональда Трампа и Ким Чен Ына, во время митинга в Сеуле. Архивное фото

Демонстранты в масках, изображающих Дональда Трампа и Ким Чен Ына, во время митинга в Сеуле. Архивное фото

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что словесная перепалка лидеров США и КНДР о ядерных кнопках превращает серьезную политику "в пародию, лишенную здравого смысла и ответственности".

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая с новогодним обращением к народу, предупредил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет. Он заявил, что у него на рабочем столе теперь находится ядерная кнопка, на которую он может нажать, если Соединенные Штаты будут угрожать его стране. Позже президент США Дональд Трамп ответил на это, что у него тоже есть ядерная кнопка, "но она гораздо больше и гораздо мощнее".

"Новогоднее обращение о ядерных кнопках и реакция на него превращают серьезную политику в пародию, лишенную здравого смысла и ответственности", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

По словам депутата, в новом году хотелось бы увидеть не браваду обвинений и угроз, а умное, исключительно правовое обеспечение безопасности в мире, "создающее самостоятельное развитие и право на счастье всех народов".

"США важно помнить, что особая ответственность лежит на них за то, насколько другие страны чувствуют себя в безопасности от их агрессивного давления и диктата", — подчеркнула Яровая.