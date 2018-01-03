Экс-фигуранта дела о беспорядках в Минске будут судить за хранение патрона

МИНСК, 3 янв – РИА Новости. Бывшего фигуранта дела о подготовке массовых беспорядков в Минске и создании незаконного вооруженного формирования Андрея Белявского будут судить за хранение одного патрона, сообщается на сайте незарегистрированного правозащитного центра "Весна".

В 2017 году КГБ Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках. Во время обысков было изъято оружие. Большинству из задержанных предъявили дополнительно обвинение по статье "создание незаконного вооруженного формирования". В июне Следственный комитет принял к производству дело о создании в стране незаконного вооруженного формирования. При этом КГБ прекратил уголовное преследование этих лиц по статье "массовые беспорядки". В конце ноября председатель Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что принято решение о прекращении уголовного преследования всех фигурантов дела о незаконном вооруженном формировании.

"Уголовное дело… Андрея Белявского за хранение одного патрона передано в суд Ленинского района Минска", — говорится в сообщении.

По данным центра, Белявскому грозит наказание в виде ограничения свободы до пяти лет, лишения свободы до семи лет с конфискацией или без конфискации имущества либо исправительных работ сроком до двух лет.

По информации правозащитников, художник-дизайнер из Минска Белявский был задержан в марте 2017 года и обвинен по статьям "обучение и подготовка к участию в массовых беспорядках" и "участие в незаконном вооруженном формировании". Он был отпущен из СИЗО в июне под подписку о невыезде. Во время проведенного после задержания обыска у Белявского был найден исправный патрон. В декабре ему было предъявлено обвинение по уголовной статье "незаконное изготовление, приобретение, сбыт, хранение оружия и боеприпасов".