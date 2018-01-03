В Бангладеш вертолет совершил жесткую посадку, есть раненые

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вертолет Ми-6 ВВС Бангладеш совершил жесткую посадку на востоке страны, по меньшей мере четыре человека, в том числе пилот и иностранные граждане, получили ранения, сообщает местная газета Daily Star.

Инцидент произошел в среду утром на территории пограничного гарнизона недалеко от населенного пункта Сримангал. Как заявил представитель вооруженных сил страны Ризол Карим, вертолет совершил аварийную посадку недалеко от взлетно-посадочной площадки.

"Все четыре человека, которые были на борту вертолета, находятся в безопасности", — отметил он.

Как сообщает газета Dhaka Tribune, на борту воздушного судна во время инцидента находились 15 человек, в том числе представители вооруженных сил Кувейта, прибывшие в страну с визитом. По данным издания, двое высокопоставленных представителей делегации из Кувейта получили ранения и были госпитализированы в местную больницу.