В Госдуме прокомментировали испытания украинского комплекса "Гром-2"

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Киев опубликовал видео испытаний двигателя ракет нового оперативно-тактического украинского комплекса "Гром-2" в рамках информационной кампании с целью запугивания мирного населения. Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек в интервью RT.

"Официальный Киев обнародовал испытания новой ракеты в надежде испортить крымчанам новогодние каникулы", — сказал Бальбек.

По его словам, Украина сознательно сигнализирует о потенциальной угрозе мосту в Крым, поскольку заявленная дальность полета теоретически позволяет произвести пуск до Керченского пролива.

Депутат подчеркнул, что демонстрация "новинки" рассчитана исключительно на мирное население, поскольку группировку российских войск в Крыму Киев своей "экспериментальной ракетой" напугать не способен.

По данным украинских СМИ, комплекс "Гром-2" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 километров. При этом боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 килограммов.