В Киеве считают, что вопрос о миротворцах в Донбассе вряд ли скоро решится

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук считает, что вопрос о размещении миротворцев ООН в регионе вряд ли решится в ближайшее время.

"Откровенно говоря, у меня небольшая надежда, что удастся в ближайшее время с миротворческим контингентом что-то положительное решить… Хотя это не означает, что этот вопрос не нужно продвигать, и президент (Петр) Порошенко правильно сделал, что поднял этот вопрос на генассамблее ООН", – сказал Марчук в интервью украинскому "Пятому каналу".

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

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