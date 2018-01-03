В Киеве считают, что вопрос о миротворцах в Донбассе вряд ли скоро решится

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук считает, что вопрос о размещении миротворцев ООН в регионе вряд ли решится в ближайшее время.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.
Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.
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