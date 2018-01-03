Посол Украины в Канаде призвал расширить санкции против России

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко призвал Оттаву к расширению мер против "нарушителей прав человека из России". Об этом сообщает "Укринформ".

По его словам, в соответствии с одобренным в конце 2017 года в Канаде "актом Магнитского" первые 30 россиян уже попали под персональные санкции.

"Мы надеемся, что в будущем сможем применить этот закон и против тех россиян, которые преследуют украинцев в Донбассе и на территории России", — заявил Шевченко.

Дипломат также отметил, что Канада продемонстрировала миру "очень достойный пример последовательного давления на Россию".

Ранее канадский МИД ввел санкции в отношении в отношении иностранных чиновников, которых подозревают в коррупции и нарушении прав человека. Документ вступил в силу 19 октября. Все вошедшие в канадский черный список лица упоминались в различных редакциях американского "акта Магнитского".