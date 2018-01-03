"Масляная" борьба в Турции: история длиной более 650 лет

АНКАРА, 3 янв – РИА Новости, Федор Смирнов. Фестивали турецкой национальной "масляной" борьбе гюреш, которые проводятся ежегодно в городке Кыркпынар на северо-западе страны, являются одними из старейших соревнований в мире. Отсчет их истории ведется с 1362 года, когда турки-османы захватили Адрианополь (ныне Эдирне) и объявили его своей столицей.

Борьба гюреш как искусство

Согласно легенде, 40 лучших воинов султана решили выяснить, кто из них самый сильный и ловкий, и устроили состязание в борьбе без правил, говоря современным языком. В финал вышли двое турецких богатырей (пехлеванов), которые в течение нескольких часов сражались друг с другом, но так и не смогли выявить победителя. В конце концов оба упали обессиленными и скончались прямо на поле боя, на котором через некоторое время начал бить ключ, получивший название Кыркпынар (сорок источников). Соревнования по борьбе на этом месте стали с тех пор проводиться каждый год.

Особенность этой борьбы в том, что тела пехлеванов перед боем обильно смазываются оливковым маслом. Борцы выступают в кожаных штанах из бычьей кожи, которые, пропитываясь маслом, создают дополнительную нагрузку для спортсменов.

Как рассказал РИА Новости борец из города Коджаэли Эркан Эртем, пехлеваном может стать каждый мужчина, детей начинают обучать искусству борьбы с 11 лет, а в соревнованиях можно участвовать до 45-летнего возраста.

"Часто спрашивают, почему мы обливаемся маслом. Это дань олимпийской традиции: в Древней Греции борцы тоже обливались маслом. Только они боролись либо обнаженными, либо в коротких шортах, а поскольку мы мусульмане и у нас нагота не приветствуется, мы используем специальные кожаные штаны. Борьба гюреш занесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО, и я горжусь, что причастен к этому виду спорта, и делаю всё, что в моих силах, для его популяризации", — говорит Эртем.

© Фото : Елена Палажченко Моменты соревнований по борьбе гюреш в городе Ипсала провинции Эдирне © Фото : Елена Палажченко Моменты соревнований по борьбе гюреш в городе Ипсала провинции Эдирне

По его словам, пехлеваны это — профессиональные спортсмены.

"У нас нет никакой любительщины. Мы представляем обычно либо спортивные клубы, либо мэрии наших городов. В год в Турции проходит 100-150 соревнований пехлеванов разного масштаба, но главный фестиваль проходит в июле в Кыркпынаре, там участвуют лучшие борцы, и за соревнованиями наблюдают 30 тысяч зрителей", — рассказывает он.

"Можно ли назвать нашу борьбу искусством? Наверное, в какой-то мере, да. Это красивый вид спорта, соревнования проходят под старинную национальную музыку, все участники — от спортсменов до судей и музыкантов — одеты в особую одежду. Это всегда красивое зрелище — не только спорт, но и часть нашей национальной культуры. На поле во время борьбы, конечно, испытываешь разные чувства, бывает, и ненависть к противнику. Но как только борьба заканчивается — мы всегда обнимаемся, и вне поля мы дружим и прекрасно общаемся", — говорит Эртем.

© Фото : Елена Палажченко Моменты соревнований по борьбе гюреш в городе Ипсала провинции Эдирне © Фото : Елена Палажченко Моменты соревнований по борьбе гюреш в городе Ипсала провинции Эдирне

Рука в штанах соперника

Как же выглядят соревнования по борьбе гюреш? Бои длятся 40 минут. Если за это время победитель не был выявлен, добавляются еще 15 минут. Победителем считается тот, кто либо положит соперника на лопатки, либо поднимет его над собой. После каждого тура в паре определяется победитель, который продолжает борьбу, а проигравший выбывает. В финале встречаются два сильнейших спортсмена.

Перед началом соревнований на поле выносят большую емкость, наполненную оливковым маслом, которым борцы смазывают друг друга. Перед каждым туром борьбы скользкие и блестящие пехлеваны выстраиваются в одну линию, диктор каждого представляет, после чего они расходятся от центра к трибунам, размахивая руками, как мельницами. Потом сходятся по парам и начинают бороться, пытаясь схватить друг друга за любую часть тела. Когда противник в масле, это очень непросто сделать.

© Фото : Елена Палажченко Музыканты во время соревнований по борьбе гюреш в городе Ипсала провинции Эдирне © Фото : Елена Палажченко Музыканты во время соревнований по борьбе гюреш в городе Ипсала провинции Эдирне

Пояс штанов — это единственное место, за которое можно крепко зацепиться, удачным приемом удается сунуть руку в штаны соперника и схватиться там за специальную лямку, тогда захват будет более надежным. Со стороны это выглядит немного забавно и даже извращенно, но привыкшие к этому зрелищу зрители воспринимают такие приемы как должное.

Борцы время от времени могут попросить минутный перерыв. Бывает, что один пехлеван сидит верхом на другом, и оба отдыхают, вытирая лицо салфеткой. Отдохнули, и снова начали словно лениво друг друга хватать.

© Фото : Елена Палажченко Моменты соревнований по борьбе гюреш в городе Ипсала провинции Эдирне © Фото : Елена Палажченко Моменты соревнований по борьбе гюреш в городе Ипсала провинции Эдирне

Многовековые традиции

Пехлеваны борются под звуки национальных инструментов — ударного давула и духовой зурны. Музыка тягучая, в точности соответствующая неспешности самой борьбы. Музыканты и судьи одеты в национальные османские костюмы – это обязательный атрибут зрелища. Ведущий не только представляет спортсменов и комментирует ход боев, но и время от времени вставляет мусульманские молитвы на арабском языке, читает стихи. Это тоже дань многовековой традиции.

Представитель Федерации гюреш Турции Эрол Джесур рассказал РИА Новости о других традициях этой национальной борьбы.

"Традициям гюреш уже много столетий, начиная от приглашений на соревнования до вручения наград победителям. Сохранены все старинные названия и роли участников. Например, по-прежнему большую роль в соревнованиях играет güreş ağası (гюреш агасы) – организатор и ответственный за них, хранитель традиций, и сегодня мы бы его еще назвали спонсором. Ведущий соревнований называется сazgır (джазгыр). Он мотивирует своими речами борцов, поднимает трибуны", — говорит Джесур.

© Фото : Елена Палажченко Моменты соревнований по борьбе гюреш в городе Ипсала провинции Эдирне © Фото : Елена Палажченко Моменты соревнований по борьбе гюреш в городе Ипсала провинции Эдирне

Есть также особые церемонии встреч борцов, их приветствий, разминок, продолжает он. "Эти действия несут в себе много старинных символов и называются общим понятием peşrev (пешрев). Золотой пояс (altın kemer) – это главный приз победителя. Если один пехлеван смог выиграть три подряд соревнования, то золотой пояс остаётся у него навсегда. Отдельного рассказа достойны кожаные костюмы борцов под названием kıspet (кыспет). Это специальная одежда, которая шьется особыми портными. Даже сумка, куда складывается одежда для соревнований — особенная, она называется zembil (зембиль)", — рассказывает наш собеседник.

По его словам, пехлеван, который побеждает на фестивале в Кыркпынаре, получает денежный приз и золотой пояс, которым он будет владеть целый год. Но, даже отдав в следующем году этот пояс другому чемпиону, он останется героем и предметом гордости своих земляков.