МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о необходимости созыва Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Ирану.

Ранее Хейли заявила, что США намерены созвать СБ ООН на фоне протестов в Исламской республике. Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила американскому дипломату поделиться в ходе заседания опытом США по разгону протестных акций.

"Хейли все занималась "миром и безопасностью" в Сирии — теперь беспокоится о "мире, безопасности и свободе" в Иране. Иначе говоря, о смене режима", — написал Пушков в микроблоге в Twitter.

Протестные акции в крупных иранских городах начались в конце декабря на фоне экономической ситуации в стране. В ходе беспорядков погибли не менее двадцати человек. Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что протесты вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством извне. Белый дом официально поддержал протестующих в Иране.