В Гондурасе проигравший кандидат в президенты проведет инаугурацию

МЕХИКО, 3 янв — РИА Новости. Лидеры оппозиции Гондураса призвали во вторник народ страны к восстанию из-за якобы мошеннического подсчета голосов на выборах президента, а проигравший кандидат Сальвадор Насралла заявил о подготовке собственной инаугурации.

Выборы в Гондурасе прошли 26 ноября, но итоги в пользу переизбрания президентом Хуана Орландо Эрнандеса были объявлены только в середине декабря. Оппозиция организовала мощные протесты, вылившиеся в массовые беспорядки, погибли, по последним данным, не менее 30 человек. Протестующие требовали второго тура или пересчета голосов. Власти ввели комендантский час и приостановили действие конституционных гарантий прав граждан.

"Начиная с 27 января — восстание народа, пусть они готовятся, народ не должен подчиняться правительству-узурпатору, мы будем сопротивляться на улицах", — заявил координатор оппозиционного альянса против диктатуры, экс-президент Мануэль Селайя в ходе пресс-конференции, транслировавшийся в социальных сетях.

В свою очередь кандидат от оппозиции Сальвадор Насралла заявил, что готов вступить в должность главы государства. "Я приступлю к обязанностям президента Гондураса 27 января. Мы проведем торжественный акт на одном из стадионов", — сказал он.