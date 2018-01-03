В авиакатастрофе в Коста-Рике погиб руководитель крупного хедж-фонда

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Один из руководителей крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, его жена и трое сыновей погибли в авиакатастрофе в Коста-Рике, сообщило издание Business Insider.

"Семья Bridgewater потеряла Брюса Штайнберга (ведущего инвестора в Bridgewater и замечательного человека) и его семью в авиакатастрофе в Коста-Рике. Сейчас каждый из нас по-своему переживает эту ужасную трагедию", — написал в своем микроблоге Twitter основатель фонда Рэй Далио.

Небольшой самолет местной авиакомпании Nature Air потерпел крушение в гористой местности недалеко от провинции Гуанакасте в Коста-Рике, в результате погибли 12 человек. На борту находились 10 американцев и два пилота из Коста-Рики.

Ранее президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис сообщил, что все экстренные службы страны работают над ситуацией и основные усилия сосредоточены на поисках тел погибших. Начато расследование инцидента.