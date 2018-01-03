В Госдепе рассказали о превосходстве США над Россией на рынке вооружений

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. США с 2005 по 2015 годы контролировали 10% всего оборота торговли оружием и военной техникой, в то время как на долю России приходилось 5%, следует из данных нового доклада, опубликованного во вторник Госдепом США.

Согласно приведенным данным, с 2005 по 2015 годы ежегодная стоимость сделок по продаже на мировом рынке оружия и военной техники достигала в среднем "около 161 миллиарда долларов США".

"В течение этого периода около 10% мировой торговли оружием, по-видимому, приходилось на долю США, около 10% на долю ЕС, около 5% на долю России, и менее 2% на долю Китая. Доля США в мире выросла, в то время как доля ЕС, по всей видимости уменьшилась, при этом четкой тенденции по РФ и Китаю нет", — говорится в документе.