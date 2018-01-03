Не в бровь, а в глаз: блондинка доигралась с шампанским

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Сети высмеяли видео, на котором девушка играет с бутылкой шампанского, после чего пробка вылетела прямо ей в лицо. Кадры выложили на сайте Reddit.

В ролике видно, что блондинка играет с шампанским, делая видео-селфи. Девушка слегка потрясывает еще неоткрытую бутылку без мюзле, что в итоге провоцирует "выстрел" прямо ей в лицо.

Пользователи интернета насмехнулись над этим казусом.

"Вот что она получает за то, что корчила мерзкую рожу. Еще не направляйте на лицо предметы, которые выстреливают пули, взрываются или резко выскакивают", - написал singularfunzone.

Один из юзеров спровоцировал дискуссию, сказав, что у девушки в руках другой вид алкогольного напитка.

"Это просекко, а не шампанское", - заявил Boyclit.

"А, слава богу, шампанское определенно более утонченное и вежливое, чтобы делать что-то вроде этого", - отшутился bmwnut в ответ.