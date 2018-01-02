Белый дом призвал Пакистан активнее бороться с терроризмом

ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс призвала Пакистан активнее бороться с терроризмом на фоне решения об удержании небольшой части помощи, которую Вашингтон оказывает Исламабаду.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что администрация США решила пока что удержать 255 миллионов помощи Пакистану, обвинив его в "двойной игре" в отношении проблемы терроризма. Она не исключила, что помощь Исламабаду продолжит сокращаться.
По данным Агентства США по международному развитию (USAID), на 2018 год запланировано выделение помощи Пакистану на сумму в 25,8 миллиарда долларов.