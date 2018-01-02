Белый дом призвал Пакистан активнее бороться с терроризмом

ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс призвала Пакистан активнее бороться с терроризмом на фоне решения об удержании небольшой части помощи, которую Вашингтон оказывает Исламабаду.

"США хотят, чтобы Пакистан делал больше для борьбы с терроризмом", — сказала Сандерс.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что администрация США решила пока что удержать 255 миллионов помощи Пакистану, обвинив его в "двойной игре" в отношении проблемы терроризма. Она не исключила, что помощь Исламабаду продолжит сокращаться.

По данным Агентства США по международному развитию (USAID), на 2018 год запланировано выделение помощи Пакистану на сумму в 25,8 миллиарда долларов.