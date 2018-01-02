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Пушков объяснил отказ Польши принимать беженцев

16:1202.01.2018
(обновлено: 17:07 02.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкАвтобус Харьков - Киев - Варшава на Западном автовокзале польской столицы. Архивное фотоАвтобус Харьков - Киев - Варшава на Западном автовокзале польской столицы. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Польша отказывается принимать беженцев из мусульманских стран, поскольку приняла очень много украинцев, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, это высказывание свидетельствует о том, что в Варшаве устали от "успехов" Украины под руководством Петра Порошенко.

Полицейский в лагере беженцев с Ближнего Востока на острове Лесбос в Греции. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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О ситуации с мигрантами Моравецкий говорил в эфире телеканала TVP Info в связи с тем, что на прошлой неделе Европейская комиссия подала в суд ЕС иск против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принимать беженцев. 

Моравецкий подчеркнул, что позиция, которую правящая партия "Право и справедливость" сформулировала еще более двух лет назад, неизменна: "Мы не будем принимать в Польше мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки".

"В то же время на восточных рубежах Европейского союза мы необычайно сильно участвуем в снижении напряжения: приняли уже несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев с Украины", — заметил Моравецкий.

По его словам, в Польше проживают "около миллиона, а может, полутора миллионов украинцев". "Минимум несколько десятков тысяч из них прибыли из регионов, объятых войной", — добавил он.

Местные жители во время праздничного мероприятия, посвященного Дню флага Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Журналист напомнил премьеру, что его отец — депутат сейма и один из руководителей оппозиции времен Польской Народной Республики Корнель Моравецкий — считает, что несколько тысяч беженцев не повредят Польше. На это глава кабмина заявил, что мнение его отца не влияет на позицию правительства.

"Мой отец имеет очень интересные взгляды в некоторых вопросах, радикальные — в других, но это не на йоту не изменит позицию правительства в отношении беженцев", — сказал Моравецкий.

Слова польского премьера прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

"Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, так как принимает много украинцев. Не иначе как устали от "успехов" Порошенко", — написал парламентарий в Twitter.

Кто спасает польскую экономику?

Тему мигрантов с Украины Моравецкий поднимает не впервые. Об этом он уже говорил в начале декабря, также заявив, что Польша приняла много украинских беженцев и таким образом "помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза". При этом Моравецкий отметил, что отношения с Украиной нужно строить на исторической правде и что нельзя забывать о таких событиях, как геноцид на Волыни.

Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
© РИА Новости / Стрингер
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Тогда польскому премьеру ответил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Ну, мы реально спасаем польскую экономику, поскольку украинцы там работают. Я знаю о случаях, когда украинцам предлагают большую зарплату, поскольку они более гибкие, они очень сфокусированы на том, что делают. Поэтому мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Мы, МИД, сейчас оцениваем, что почти миллион украинцев есть в Польше, так кто кого спасает? В данном случае мы спасаем польскую экономику. Но с нашими польскими друзьями мы всегда будем разговаривать как с друзьями, по всем вопросам, включая вопросы нашей исторической памяти", — сказал он.

Однако на самом деле высокое жалованье украинцев — крайняя редкость, поскольку подавляющее большинство из них трудоустроено на работах, непривлекательных для местного населения. 

Украинские военные во время репетиции парада в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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При этом некоторые польские политики полагают, что Украина не так уж существенна для Польши. Такое мнение, в частности, выразил глава политического кабинета польского МИД Ян Парис.

По его словам, отношения с Украиной не являются "необходимым условием существования свободной Польши". "Они считают, что Варшава слабая, изолированная и нуждается в Украине. Неправда. Это Украина нуждается в Польше. Польша без Украины отлично справится", — сказал Парис. 

После этого дипломат добавил, что "сильная и независимая Украина" все же "важна для Польши". Тем не менее он упрекнул Киев в фальсификации истории и преследовании меньшинств.

"С Бандерой в Европу вы не войдете"

За последний год в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, связанная прежде всего с оценками так называемой Волныской резни — массовых убийств поляков на Волыни, в Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах Второй Польской республики во время Второй мировой войны. 

Марш памяти жертв Волынской резни в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Варшава считает ответственными за эти события "Организацию украинских националистов — Украинскую повстанческую армию"* и крайне неодобрительно относится к героизации ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — на Украине. Польский сейм признал Волынскую резню геноцидом, но с этим совершенно не согласны в Киеве.  Верховная рада осудила решение польского парламента и заявила, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

Усугубляют ситуацию и случаи вандализма, которые устраивают националисты с обеих сторон, оскверняя польские памятники на Украине и украинские — в Польше.

Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Как заявлял глава польского МИД Витольд Ващиковский, послание Варшавы Киеву четкое и однозначное: "С Бандерой в Европу вы не войдете". 

Варшава даже составила черный список украинцев с антипольскими настроениями, которым запретила въезд в страну. Список официально не публиковался, однако известно, что в него попали, в частности, ответственный секретарь украинской Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремет и  глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

* Радикальная организация, запрещенная в России.

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