МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Польша отказывается принимать беженцев из мусульманских стран, поскольку приняла очень много украинцев, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, это высказывание свидетельствует о том, что в Варшаве устали от "успехов" Украины под руководством Петра Порошенко.
Моравецкий подчеркнул, что позиция, которую правящая партия "Право и справедливость" сформулировала еще более двух лет назад, неизменна: "Мы не будем принимать в Польше мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки".
"В то же время на восточных рубежах Европейского союза мы необычайно сильно участвуем в снижении напряжения: приняли уже несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев с Украины", — заметил Моравецкий.
По его словам, в Польше проживают "около миллиона, а может, полутора миллионов украинцев". "Минимум несколько десятков тысяч из них прибыли из регионов, объятых войной", — добавил он.
"Мой отец имеет очень интересные взгляды в некоторых вопросах, радикальные — в других, но это не на йоту не изменит позицию правительства в отношении беженцев", — сказал Моравецкий.
Слова польского премьера прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
"Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, так как принимает много украинцев. Не иначе как устали от "успехов" Порошенко", — написал парламентарий в Twitter.
Кто спасает польскую экономику?
Тему мигрантов с Украины Моравецкий поднимает не впервые. Об этом он уже говорил в начале декабря, также заявив, что Польша приняла много украинских беженцев и таким образом "помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза". При этом Моравецкий отметил, что отношения с Украиной нужно строить на исторической правде и что нельзя забывать о таких событиях, как геноцид на Волыни.
"Ну, мы реально спасаем польскую экономику, поскольку украинцы там работают. Я знаю о случаях, когда украинцам предлагают большую зарплату, поскольку они более гибкие, они очень сфокусированы на том, что делают. Поэтому мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Мы, МИД, сейчас оцениваем, что почти миллион украинцев есть в Польше, так кто кого спасает? В данном случае мы спасаем польскую экономику. Но с нашими польскими друзьями мы всегда будем разговаривать как с друзьями, по всем вопросам, включая вопросы нашей исторической памяти", — сказал он.
Однако на самом деле высокое жалованье украинцев — крайняя редкость, поскольку подавляющее большинство из них трудоустроено на работах, непривлекательных для местного населения.
По его словам, отношения с Украиной не являются "необходимым условием существования свободной Польши". "Они считают, что Варшава слабая, изолированная и нуждается в Украине. Неправда. Это Украина нуждается в Польше. Польша без Украины отлично справится", — сказал Парис.
После этого дипломат добавил, что "сильная и независимая Украина" все же "важна для Польши". Тем не менее он упрекнул Киев в фальсификации истории и преследовании меньшинств.
"С Бандерой в Европу вы не войдете"
За последний год в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, связанная прежде всего с оценками так называемой Волныской резни — массовых убийств поляков на Волыни, в Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах Второй Польской республики во время Второй мировой войны.
Усугубляют ситуацию и случаи вандализма, которые устраивают националисты с обеих сторон, оскверняя польские памятники на Украине и украинские — в Польше.
Варшава даже составила черный список украинцев с антипольскими настроениями, которым запретила въезд в страну. Список официально не публиковался, однако известно, что в него попали, в частности, ответственный секретарь украинской Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремет и глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.
* Радикальная организация, запрещенная в России.