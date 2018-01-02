Иран открыл погранпереходы с Иракским Курдистаном

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Власти Ирана открыли пограничные переходы с Иракским Курдистаном, закрытые в октябре, передает агентство ISNA со ссылкой на заявление иранского консульства в Эрбиле.

"После консультаций с правительством Ирака границы с Иракским Курдистаном в Парвизхане и Тамарчине, которые были закрыты после референдума о независимости в регионе 25 сентября, были открыты во вторник", — говорится в заявлении.

МИД Ирака 15 октября 2017 года заявил, что Иран закрыл пограничные переходы с Иракским Курдистаном по просьбе правительства в Багдаде. Позднее был открыт погранпереход в районе Башмак.

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.