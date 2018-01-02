В США полицейский едва не попал под машину, поскользнувшись на дороге

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Полицейский из Техаса едва не попал под машину, поскользнувшись на дороге. Инцидент попал на видеорегистратор другого автомобиля.

На кадрах видно, что сотрудник полиции осматривает остановившуюся посереди трассы (очевидно, попавшую в ДТП) машину. Затем он обходит ее сзади, и не удержавшись на скользкой дороге, падает в нескольких сантиметрах от колес проезжающего автомобиля.

В последние дни в ряде штатов установилась морозная погода и выпал снег. На севере Техаса также прошли дожди, превратившие дороги в каток.