В Бостоне после возвращения самолета госпитализировали четырех человек

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Три члена экипажа и один пассажир доставлены в больницу после того, как самолета авиакомпании American Airlines из-за "технической проблемы" вернулся в аэропорт вылета в Бостоне, сообщает телеканал WCVB-TV.

Инцидент произошел на борту самолета, направлявшегося из Бостона в Шарлотт. На борту находились 120 пассажиров и пять членов экипажа. По данным СМИ, воздушное вынуждено было вернуться в Бостон после того, как пассажиры сообщили о странном запахе на борту самолета. Авиакомпания подчеркнула, что это произошло из-за "технической проблемы".

В связи с чем были госпитализированы четыре человека, не уточняется. Как ожидается, пассажиры воздушного судна отправятся в Шарлотт на другом самолете.